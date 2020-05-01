Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Motosiklet ve otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasında - 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alına 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

01.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:54
Gaziantep'te motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alına 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 otomobil ve 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulunan motosiklet ve otomobil ise sahiplerine teslim edildi.
Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin motosikleti ve otomobili çaldığı anlar yer aldı. Motosiklet ve otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasında - 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haberler
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı’nın yemek teklifini reddetti Haberler
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Mehmet Topuz’dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves’i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe’den kovuldum Haberler
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Haberler››Güncel››Motosiklet ve otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasında - 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:55: Hollanda'dan Tokat'a getirilenlerin karantina süresi, 2 gün uzatıldı - Haber 11:55: Karantinanın ardından "helallik istenen" duygusal mektuplar kaldı - Haber 11:55: Koronavirüs günlerinde online tiyatro - Haber 11:54: Bursa'da 1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı - Haber 11:54: Keban'da kursiyerlerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak - Haber 11:36: Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi - Haber 11:10: Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:35: Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı - Haber 10:00: Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haber 09:47: Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi - Haberler