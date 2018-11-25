Motosiklet Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Düzce
'de, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Müslüm Kuru idaresindeki plakasız motosiklet, D-655 Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nun Beyciler mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kuru ile Kezban Kıdış, kızı G. Kıdış ve Burak Hamarat yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet
sürücüsü Müslüm Kuru, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, kaza yerinin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan, motosikletten düşen piknik tüpü, emniyet ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Batı Karadeniz,Düzce,Motosiklet
25 Kasım 2018 Pazar 20:52