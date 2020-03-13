Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı - Haberler

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Samsun'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

13.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:45
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
Samsun 'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan D. (21) idaresindeki 55 LS 922 plakalı motosiklet, Trabzon 'dan Samsun'a gelip araçtan inerek yolun karşısına geçmekte olan Seher K.(58) ile 2 yaşındaki torunu Asel K.'ye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Furkan D., motosiklette bulunan Ömer B.D. ile Seher K. ve torunu Asel K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Furkan D ile Asel K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzon, Samsun, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi