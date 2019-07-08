08.07.2019 17:37
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Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı

Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Umut Şen (21) yönetimindeki 11 AAF 575 plakalı motosiklet. Eski Belediye kavşağını geçince yaya kaldırımından yolun karşısına geçmekte olan Hakan Mumcu (17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, araç sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ersin Alan yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Bilecik, 3. Sayfa

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