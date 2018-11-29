Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Sivas
'ta motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Batuhan G. (21) kullandığı 58 BB 915 plakalı motosikletle, Kardeşler Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay G.'ye (22) çarptı. Kazada Oktay G. ile devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan G. yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan Batuhan G. ile Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oktay G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bağdat,Sivas
29 Kasım 2018 Perşembe 23:39