Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

13 Kasım 2018 Salı 14:51



13 Kasım 2018 Salı 14:51

Adıyaman'da, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Uğur Doğan idaresindeki 02 AB 226 plakalı motosiklet Adıyaman Belediyesi önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Bekar'a çarptı. Motosiklet yayaya çarptıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Uğur Doğan ile yaya Hüseyin Bekar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN