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Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.

15.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:35
Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay P. (20) yönetimindeki motosiklet Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde ilerlerken karşıdan karşıya geçmek isteyen Bayram T. (35)'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
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