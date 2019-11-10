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MOTOSİKLETÇİLER ATATÜRK'Ü ANMAK İÇİN KONVOY YAPTI

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir gurp motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı.

10.11.2019 07:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:33MOTOSİKLETÇİLER ATATÜRK'Ü ANMAK İÇİN KONVOY YAPTI

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

'de toplanan Platformu üyesi bir gurp motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan üyeler

-Motosikletlerden detaylar

-Konvoy halinde gitmeleri

-Genel ve detaylar



Mustafa Kemal Atatürk, Motosiklet, Kadıköy, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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