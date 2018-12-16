Motosikletçilerden Çocuklara Kök Hücre ve Kan Bağışı

İzmir
'de motosiklet derneği üyeleriyle Hasta Çocuk Evleri Derneği, kentin farklı hastanelerinde lösemi tedavisi gören çocuklar için moral etkinliği düzenledi. Balçova
'da bulunan İzmir Motosiklet
Derneği Onur Atalay Dernek Evi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Karagöz ile Hacivat gösterisi, dans gösterileri ve müzik dinletisiyle güzel bir gün yaşadı.
Çocuklara, motosiklete binmenin kurallarının da anlatıldığı programda, dernek üyeleri kök hücre ve kan bağışında da bulundu.
"Çevreye duyarlı insanlar olduğumuzu göstermek istedik"
İzmir Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Altürk, Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin önerisiyle moral etkinliğinin bu yıl ilkini düzenlediklerini söyledi.
Çocukları dernek evlerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Altürk, "Motorcuların kötü imajının olmadığını, onların da bir baba ya da anne olduğunu, çevreye duyarlı insanlar olduğunu göstermek istedik. Böyle bir etkinlik planladık. Arkadaşlarımız kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunuyor. Bir cana hayata dokunmak bizim için çok önemli olur." dedi.
Altürk, moral etkinliğini geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.
"İnşallah bu etkinlik çocuklarımıza hayat verir"
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da her zaman İzmir Motosiklet Derneği üyelerinin kendilerine destek olduğunu aktardı.
Dernek üyelerinin kök hücre bağışında bulunmalarının önemine işaret eden Ozan, "İnşallah kan ve kök hücre bağışıyla hasta çocuklarımıza uygun donör bulunur. Bu etkinlik çocuklarımıza hayat verir." temennisinde bulundu.
"Etkinlik bana ve tedavisi devam eden arkadaşlarıma moral oldu"
Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Hasan Ömer, kendisine iki ay önce kök hücre nakli yapıldığını, bu sayede sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Davet geldiğinde çok heyecanlandığını belirten Ömer, "Burada motosikletçi ağabeylerimizle ve ablalarımızla çok keyifli bir gün yaşadık. Hem bana hem de tedavisi devam eden arkadaşlarıma moral oldu. Bizi motosiklete bindirdiler, nasıl kullanıldığını anlattılar." diye konuştu.
Motosiklet,İzmir
16 Aralık 2018 Pazar 19:09