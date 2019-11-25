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Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

25.11.2019 22:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:22
Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı
'ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 34 VF 3827 plakalı minibüs, dönüş yaptığı esnada Hasan Karaduman'ın kullandığı 67 AAD 913 plakalı motosiklet ile çarpıştı. verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Hasan Karaduman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hasan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Murat K.'nın olay yerinden kaçtığını söyleyen görgü tanıkları, "Vuran arkadaş kaçtı gitti. Araçtan bile inmedi. İnsan bir arabadan iner bakar. O aradan geliyordu. Yol vermesi gerekiyordu" diyerek tepki gösterdi.
ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakaladı. Murat K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı

Hasan Karaduman, Zonguldak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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