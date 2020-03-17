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Motosikleti alev aldı, son anda atlayarak kurtuldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü kendini yere atarak canını kurtardı.

17.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:40
Motosikleti alev aldı, son anda atlayarak kurtuldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü kendini yere atarak canını kurtardı. Alev topuna dönen motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çiftçi Kadir Ilıman'ın (45) kullandığı 45 ZA 0841 plakalı motosiklet, saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak'a geldiğinde bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü Ilıman, kendini yere atarak canını kurtarırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna dönen motosiklete su sıkarak müdahale etti. Alevler 10 dakika içinde söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Turgutlu Ovası'ndaki tarlasından ilçe merkezindeki evine gelirken motosikletinin alev aldığını belirten Kadir Ilıman, "Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yere atıp, yanmaktan kurtardım. Allah'a şükürler olsun ki canıma bir şey gelmedi. Cana gelecek mala gelsin" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Motosiklet, Turgutlu, Güncel

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