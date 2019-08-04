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Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken sahibi tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

04.08.2019 13:00
Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken sahibi tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti çalmak isteyen şüpheli, motosikletin sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin sahibi tarafından bir süre darp edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
(Hanifi Güzel/İHA)

Motosiklet, Gaziantep, Sabah, Nizip, Güncel

Kaynak: İHA

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