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Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallerisnde, motosikelti ile Emirdoğan çayına düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

15.09.2019 21:40Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti
Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallerisnde, motosikelti ile Emirdoğan çayına düşen bir şahıs hayatını kaybetti. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayın, uzman ekiplerin incelemesi sonucu trafik kazası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Umulru'da yaşayan ve tarım işleri ile iştigal ettiği öğrenilen 86 yaşındaki Mehmet Kumcı, tarlasına giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motsikleti ile Emirdoğan çayına düştü.

Bir süre sonra, derenin içerisindeki motosiklet ve yanında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören şahısların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk etapta şüpheli bulunan ölüm olayı Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile aydınlatıldı. 86 yaşındaki Mehmet Kumcı'nun Emirdoğan Çayı üzerinde bulunan toprak setli geçiş esnasında motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştüğü ve oracıkta hayatını kaybettiği tesipt edildi. - AYDIN

Umurlu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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