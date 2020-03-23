Motosikletin altında kalan sürücü, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin altında kalarak ağır yaralanan sürücü Ercan Vatansever (46) tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

?Kaza, 8 Mart'ta akşam saatlerinde İnegöl ilçesindeki Akhisar Mahallesi Karalar yolunda meydana geldi. Yokuştan inen Ercan Vatansever'in kullandığı ,plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletin altında kalan Vatansever ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Vatansever ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatansever daha sonra sevk edildiği özel hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.Ercan Vatansever bugün 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Vatansever'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA