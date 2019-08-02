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Motosikletin çaptığı yaya yaşamını yitirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

02.08.2019 00:09 Motosikletin çaptığı yaya yaşamını yitirdi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilada Mahallesinde O. A. (35) idaresindeki motosiklet İstiklal Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan Telsime Atak'a (59) çarptı.
Kazada Atak ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk yapan S. Tokluoğlu da (18) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Telsime Atak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Motosiklet sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Motosiklet, Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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