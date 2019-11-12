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Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandıADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpan Kazım Tepeli yaralanırken, kaçan motosiklet sürücüsüyle ilgili arama çalışması sürüyor.

12.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:50
Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı
ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpan Kazım Tepeli yaralanırken, kaçan motosiklet sürücüsüyle ilgili arama çalışması sürüyor.
Kaza, öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Tepeli'ye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Tepeli'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tepeli'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kazım Tepeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

Motosiklet, Güncel

Kaynak: DHA


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