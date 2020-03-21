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Motosikletin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Kuru (67), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

21.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:26
Motosikletin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Kuru (67), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Özgür Ö. (29) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Ö.'nün kullandığı 05 AAE 933 plakalı motosiklet, bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Ayhan Kuru'ya çarptı. Kasksız sürücüler çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ayhan Kuru'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür Ö. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Kuru'nun cansız bedeni ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mahmutlar, Jandarma, Alanya, Güncel

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