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Motosikletin çarptığı kadının ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'da motosikletin çarpmasının ardından hafif ticari aracın altında kalarak ezilen kadının hayatını kaybettiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

18.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:46Motosikletin çarptığı kadının ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da motosikletin çarpmasının ardından hafif ticari aracın altında kalarak ezilen kadının hayatını kaybettiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alanya ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan Nazik Daban'ın (66) trafik kazasında ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletin çarpmasıyla karşı şeride savrulan Daban'ın üzerinden sürücüsünün manevra yapmasına rağmen hafif ticari aracın geçmesi dikkati çekiyor.
H.D'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, Kadıpaşa Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Daban'a çarpmış, karşı şeride savrulan kadını hafif ticari araç ezmişti. Daban, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.
Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansımıştı.

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Kaynak: AA

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