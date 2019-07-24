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Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü

Gaziantep'te motosikletin çarptığı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Abdurrahman Baydar, hastanede yaşamını yitirdi.

24.07.2019 11:28 Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü
Gaziantep'te motosikletin çarptığı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Abdurrahman Baydar, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen Cumartesi günü Bülbülzade Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Burak Baydar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baydar, ağır yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücü, yaşamını yitirdi. 5 yıl önce de kaza yaparak yaralandığı öğrenilen Baydar'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Baydar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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