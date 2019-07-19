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Motosikletin çarptığı Özbek turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbek turist yaşamını yitirdi.

19.07.2019 00:04 Motosikletin çarptığı Özbek turist hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbek turist yaşamını yitirdi.
Batuhan Arıkan (19) yönetimindeki 07 S 5635 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Özbek turist Zakhid Khaknazarov'a (82) çarptı.
Kazada Özbek turist hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, turist, Güncel

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