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Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına önce motosiklet çarptı ardından ise otomobil üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

17.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:11

'nın ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken, önce motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği Nazik Daban (66) yaşamını yitirdi.

Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H.D.'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı.

ARABA VURUP KAÇTI

Kazanın şiddetiyle karşı şeride fırlayan Nazik Daban'ın üzerinden, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil geçti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Burak H.D. ise metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nazik Daban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Nazik Daban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna konuldu. Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
ADEM:O kadar hız yaparsan normal yani şehir içinde birinin canına kast edeceğin belliydi.. O motorun sürücüsü katil.. Kaza değil cinayet
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