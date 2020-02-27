Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Yıldırım (50) motosiklet çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Özcan Devran idaresindeki 02 AAD 749 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Şükrü Yıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularal yaralanan Yıldırım, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA