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Motosikletin heybesinde tehlikeli yolculuk

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir motosikletin heybesinde iki çocuğun bulunması yürekleri ağza getirdi.

20.08.2019 15:43 Motosikletin heybesinde tehlikeli yolculuk
Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir motosikletin heybesinde iki çocuğun bulunması yürekleri ağza getirdi.

Nizip Sanayi Sitesi civarlarında plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosikletin semerinde iki çocuğun yolculuk ettiğini görenler, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, motosikletin heybesinde sağında ve solunda 2 çocuğu bindirmesi ve motosikletin gidonunda içi dolu çuvalla yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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