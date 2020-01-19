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Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

MECİDİYEKÖY'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

19.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:16Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada
MECİDİYEKÖY'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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