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Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

Erhan TEKTEN İSTANBUL DHAMecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:35
Erhan TEKTEN İSTANBUL DHA
'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.
Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

Mecidiyeköy, Güncel

Kaynak: DHA


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