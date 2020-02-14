Haberler » Güncel » MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haber

MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı.

14.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:52MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Olay, Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Sağdan gelen bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı


- İstanbul

Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:22:55