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Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada

Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı.

14.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:21
'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
Olay, Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Sağdan gelen bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.
Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada

Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA


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