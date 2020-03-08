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Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kilis'te, motosikletin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

08.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:46
Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kilis 'te, motosikletin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan fen lisesi yanındaki yolda sürekli kazalar olması nedeniyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan bölgede bir motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savrulurken, kaza anı ve sonrası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Aynı bölgede neredeyse her gün trafik kazası meydana geldiği belirtildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kilis, 3. Sayfa
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