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Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada Kilis'te, motosikletin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

08.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:50

Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

KİLİS - Kilis 'te, motosikletin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan fen lisesi yanındaki yolda sürekli kazalar olması nedeniyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan bölgede bir motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savrulurken, kaza anı ve sonrası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Aynı bölgede neredeyse her gün trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : Motosiklet, Kilis, 3. Sayfa
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