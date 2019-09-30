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Motosikletin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki minibüse çarptı.

30.09.2019 16:33Motosikletin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İskender Tercan Can (18), yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken iddiaya göre, aniden manevra yaparak önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet yol kenarında park halinde olan 16 P 6182 plakalı minibüse çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansta görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emniyet ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.



Motosiklet, Osmaniye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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