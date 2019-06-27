27.06.2019 10:30
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameradaBURSA - Bursa'da motosikletin üzerine yatarak tehlikeli yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi.

Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
BURSA - Bursa 'da motosikletin üzerine yatarak tehlikeli yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobillerin arasından hızla geçen motosikletli, başka bir motosikletin kamerasına yakalandı.
Bursa- Mudanya Yolu Caddesinden şehir merkezi istikametine yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Ayaklarını havaya kaldırarak motosikletin üzerinde yatan sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlinin tehlikeli şovu ise başka bir motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün, motosiklet üzerine yatarak, otomobiller arasında hızla ilerlediği görülüyor.Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA
Motosiklet , Bursa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:57 Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü
10:54 Biçerdöver yandı, 50 dönümlük ekili arazi kül oldu
10:54 Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, korku dolu anlar kamerada
10:53 Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
10:52 FSM'de onarım yoğunluğu başladı
10:43 Trabzon'da asayiş
10:39 AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada