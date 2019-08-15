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Motosikletiyle aniden dönen araca böyle çarptı

Motosikletiyle aniden dönen araca böyle çarptıÇANAKKALE - Çanakkale'de meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.08.2019 15:37
Motosikletiyle aniden dönen araca böyle çarptı
Motosikletiyle aniden dönen araca böyle çarptı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı kamaralara yansıdı.
İki sürücünün dikkatsiz davranması az daha bir faciaya sebep oluyordu. Kontrolsüz bir şekilde ve hızlı seyreden motosiklet, kontrolsüz dönüş yapan aracın altına girmekten kurtulamadı. Kazada yaralan sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde dönüş yapan araca aynı istikametten gelen motor hızla çarpıyor. Duramayan motosikletin sürücüsü çarptığı aracın altında kalıyor.

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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