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MOTOSİKLETİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

25.11.2019 05:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 05:54MOTOSİKLETİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Hal Bağlantı Yolu girişinde 05: 00 sıralarında meydana geldi. Fatih Y. idaresindeki 37 KB 512 plakalı motosiklet, Hal Bağlantı Yolu'na girdiği esnada bir anda dengesini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatih Y. ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin yaptığı kontrolde Fatih Y.'nin 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. , çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambulansa taşınması

-olay yerinden detaylar

-Motosikletin çekilmesi

-genel ve detaylar


- İstanbul

Bayrampaşa, Motosiklet, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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