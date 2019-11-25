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Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

Bayrampaşa'da motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

25.11.2019 06:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 07:28Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü yaralandı
'da motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 37 KB 512 plakalı motosikleti ile Otogar Bağlantı Yolu'ndan Hali istikametine giden Fatih Yılmaz, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına düştü.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazayı ihbar edenler, Yılmaz'ın yerde haraketsiz yatması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde bilgi de verdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün yaşadığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendine gelen sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine test yapan polis ekipleri, sürücünün 1.97 promil alkollü olduğunu belirledi.
Kazada yaralanan Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Yılmaz, Bayrampaşa, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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