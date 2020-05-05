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Motosikletiyle geldi bakkal defterini satın alıp gitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletiyle mahalle bakkalına gelen bir hayırsever veresiye defterini satın aldı.

Motosikletiyle geldi bakkal defterini satın alıp gitti
05.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:32
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletiyle mahalle bakkalına gelen bir hayırsever veresiye defterini satın aldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi'nde 12 yıldır bakkalcılık yapan Cemal Çeliksoydan'ın veresiye defteri motosikletiyle gelen, ismini ve yüzünü göstermeyen bir hayırsever tarafından satın alındı. Motosikletli hayırsever bir gün önce bakkala gelip veresiye defterinin hesaplanmasını istedi. Ertesi günü yaklaşık 15 kişinin 4 bin 800 TL tutarında borcu olduğunu öğrenen motosikletli hayırsever tüm borcu ödeyip veresiye defterini satın aldı.

Veresiye defterinin satın alınarak, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını belirten bakkal Cemal Çeliksoydan, bu tür şeyleri haberlerde izlediğini, kendisinin bakkalına gelince şaşırdığını söyledi. Çeliksoydan konuşmasında, "Allah razı olsun, ben beklemiyordum. Duyuyorduk böyle şeyleri de ilk defa bize geldiler. Benim çok fazla bir veresiyem yok. 15 kişi vardı vardı, 4 bin 800 lira, hepsini ödedi ve defterimi satın aldı. Rabbim niyetini kabul etsin. Güzel bir gelenek, şaşırdım tabii. Biz haberlerde falan görüyoruz, duyuyorduk ama bize geleceğini tahmin etmiyordum. Bize gelince şaşırdım. Zaten ödeme zor, hepsi aksamalı gidiyor. Bu şekilde ki çalışma gerçek sahibini buluyor. Bizim içinde vatandaş içinde güzel oluyor, borçlar sıfırlanmış oluyor" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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