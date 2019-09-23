Haberler » Güncel » Haber

Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki yıldıray öldü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kullandığı motosikletle önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarpan Yıldıray Karaşahin (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

23.09.2019 18:53Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki yıldıray öldü
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kullandığı motosikletle önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarpan Yıldıray Karaşahin (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldıray Karaşahin, yönetimindeki plakasız motosikletle Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken, önündeki 20 H 6934 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Ancak Karaşahin, bir anda kontrolünü kaybettiği motosikletiyle önce otomobile, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karaşahin'i, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karaşahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Honaz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:41 Bitlis'te, stk'lardan diyarbakırlı annelere destek açıklaması
20:40 Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
20:38 Çukurca'da temizlik çalışmaları
20:38 - TBMM Başkanı Şentop: "Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası için sağlam zemindir"
20:37 Tur operatörünün iflası, muğla'da turizmcileri endişelendirdi (2)
20:37 Yunanistan sınırında 5 göçmen tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu
20:36 Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu