Motosikletiyle Traktörün Römorkuna Çarpan Kasksız Genç Öldü (2)

SEFA TOPRAĞA VERİLDİ Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde, park halindeki traktörün römorkuna çarparak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Sefa Kocabaş
(17) için bugün ikindide Bakır Mahallesi'ndeki Mevlana
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Kocabaş'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kocabaş'ın cenazesi Bakır Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Mevlana Celaleddin Rumi,Kırkağaç,Kocabaş
06 Aralık 2018 Perşembe 18:56