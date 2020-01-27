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Motosikletle akrobatik hareketler yaparken canından oldu

ANTALYA'da, motosikletle akrobatik hareketler yapan Mehmet Çetin (20), kontrolü kaybedince yola savruldu.

27.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:28Motosikletle akrobatik hareketler yaparken canından oldu

ANTALYA'da, motosikletle akrobatik hareketler yapan Mehmet Çetin (20), kontrolü kaybedince yola savruldu. Kazada Çetin yaşamını yitirirken, arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün akşam, ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Adı açıklanmayan arkadaşıyla bindiği motosikletle aşırı hız yapan Mehmet Çetin, motorun önünü kaldırıp, akrobatik hareketler yapınca kontrolü kaybetti. Yola savrulan Çetin ve arkadaşı, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Çetin kurtarılamazken, arkadaşı ise kazayı hafif yaralı atlattı. Otopsi yapılan Mehmet Çetin'in cenazesinin, 'da toprağa verileceği belirtildi.



Fevzi Çakmak Mahallesi, Isparta, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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