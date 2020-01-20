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MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN METROBÜS SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHAŞişli'de motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Emrecan Azder'in metrobüs yoluna girip bir metrobüse çarparak ölümüne ilişkin kazada, gözaltına alınan metrobüs sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

20.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:33MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN METROBÜS SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haber: Özden ATİK/ , DHA

'de motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Emrecan Azder'in metrobüs yoluna girip bir metrobüse çarparak ölümüne ilişkin kazada, gözaltına alınan metrobüs sürücüsü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy'de dün saat 21.00 sıralarında Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girmiş ve Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Azder, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emrecan Azder'in Ukrayna'da okuduğu ve vatani görevini yapmak üzere Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili ifadesi alınan metrobüs sürücüsü, bugün savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan metrobüs şoförünün, imza verme şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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