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Motosikletle dönerciye girdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi.

28.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:58Motosikletle dönerciye girdi
ŞANLIURFA'nın ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Döner salonu işleten Veysel Akbaş, sabah saatlerinde iş yerine gelerek kepenklerini açmaya başladı. Veysel Akbaş, kepenkleri yukarı kaldırdığı sırada arkadan çarpan motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Kısa süreli şoku atlatan dönerci Veysel Akbaş yara almadan kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, motosikleti ile seyir halindeyken frene basacağına yanlışlıkla gaza bastığını belirtti. İş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi olmazken, kaza anı ise döner salonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


- Şanlıurfa

Şanlıurfa, Siverek, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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