Haberler» 3. Sayfa» Haber

Motosikletle gece yarısı şarampole yuvarlanıp hastanelik oldular

Samsun'da gece yarısı ıssız yolda motosiklet ile şarampole yuvarlanan 2 kişi ölümden döndü.

15.08.2019 11:17 Motosikletle gece yarısı şarampole yuvarlanıp hastanelik oldular
Samsun'da gece yarısı ıssız yolda motosiklet ile şarampole yuvarlanan 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çorak Mahallesi mevkisi Samsun Kapalı Cezaevi yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail D. (18) idaresindeki 55 AUG 74 plakalı motosiklet, ıssız yolda ilerlerken motosikletin tekerinin mıcıra kaptırılması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail D. ile yanında bulunan arkadaşı Hakan K. yaralandı. Yoldan gecen bir araç sürücüsü tarafından fark edilen yaralı gençler 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:34   Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 4 yaralı
13:34   Tekirdağ'da yürek sızlatan görüntüler... Elektrik akıma kapıldığı tahmin edilen leylekler telef oldu
13:31   Kuaförde saçlarını yıkatan arkadaşının çantasını boşalttı.
13:28   Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar
13:28   Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek davranış
13:24   Havalandırma boşluğunda can pazarı
13:22   Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay