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Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar (1)

ATAŞEHİR'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.

14.09.2019 15:12Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar (1)
ATAŞEHİR'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.
Ataşehir Fetih Mahallesi Libadiye Caddesi'nde bulunan Buhara Parkı'na saat 13.45 sıralarında gelen motosikletli, kasklı iki kişi parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye ateş açtı. Bacaklarında yaranlanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganlar parktan kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Saldırı sırasında parkta bulunan çocuklar ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.



Ataşehir, Buhara, Güncel

Kaynak: DHA

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