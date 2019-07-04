04.07.2019 11:44
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Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da hatalı dönüş yaptığı öne sürülen hafif itcari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Türkmen (36) öldü, yanındaki Muhammet Cem Yaldız (21) ağır yaralandı.

KONYA'da hatalı dönüş yaptığı öne sürülen hafif itcari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Türkmen (36) öldü, yanındaki Muhammet Cem Yaldız (21) ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevreyolu Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Hatalı 'u' dönüşü yaptığı öne sürülen Serdar Parlak (21) yönetimindeki 42 LP 665 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Emin Türkmen yönetimindeki 42 ACN 175 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Türkmen ile arkasındaki Muhammet Cem Yaldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emin Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Cem Yaldız'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


- Konya
Kaynak: DHA
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