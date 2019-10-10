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Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı

AKSARAY'da hastaneye gitmek için yolan çıkan Mustafa Gamlı (65) ve eşi Zehra Gamlı'nın (64) bulunduğu motosiklete otomobil çarptı.

10.10.2019 15:34Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı

AKSARAY'da hastaneye gitmek için yolan çıkan Mustafa Gamlı (65) ve eşi Zehra Gamlı'nın (64) bulunduğu motosiklete otomobil çarptı. Yaralanan çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tacın Mahallesi Tacın Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gamlı, gözündeki rahatsızlık, eşi Zehra Gamlı da daha önce sırtından olduğu ameliyatla ilgili hastaneye gitmek için 68 AJ 844 plakalı motosikletleriyle yola çıktı. Ancak motosiklete, Mustafa Sarıay (36) idaresindeki 06 AV 7939  plakalı otomobil arkadan çarptı. Başlarında kask bulunmayın çifti, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Mustafa Gamlı ve Zehra Gamlı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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