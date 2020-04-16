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Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza

Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza O yolcu konuştu: "Sosyal mesaj vermek istemiştik" 1360 TL ceza kesildi 'Sosyal Mesafeye uyuyoruz' diyen yolcu ilk kez konuştu Tekirdağ'da tehlikeli motosiklet yolculuğu ile gündeme gelen yolcu, mizah amaçlı böyle bir seyahat gerçekleştirdiklerini...

16.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:28
Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza
O yolcu konuştu: "Sosyal mesaj vermek istemiştik"
1360 TL ceza kesildi
'Sosyal Mesafeye uyuyoruz' diyen yolcu ilk kez konuştu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'da tehlikeli motosiklet yolculuğu ile gündeme gelen yolcu, mizah amaçlı böyle bir seyahat gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının sosyal mesaj vermek olduğunu dile getirdi.
Türkiye onları gerçekleştirdikleri tehlikeli sürüş ile tanıdı. Bir motosikletin ön selesine oturan ve sürücü ile aralarındaki mesafe olduğunu savunan yolcu, ilk kez konuştu. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden iş adamı Yakup Torun, söz konusu yolculuğun insanlara bir mesaj vermek için yapıldığını belirtti.

"Sosyal mesafe kuralı önem arz ediyor"
Torun, "Videodaki Koronavirüs salgınından korunmak amaçlı sosyal mesafe kuralı büyük önem arz ediyor. Biz de böyle bir yolculuk yaptık. Tabi yolculuğumuzun suç olduğunu öğrendik ve cezasını ödedik. Cezamız devletimize, vatanımıza, milletimize feda olsun." dedi.

1360 TL ceza yazıldı
Videonun haber kanallarında ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Yakup Torun (yolcu) ve İbrahim Torun (motosiklet şoförü) hakkında tutanak tutuldu. İkiliye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz ehliyetten toplam 1360 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Tekirdağ, 3. Sayfa
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