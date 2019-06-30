30.06.2019 16:47
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Motosikletle kamyonet çarpıştı... Kaza anı kamerada

Motosikletle kamyonet çarpıştı.

Motosikletle kamyonet çarpıştı... Kaza anı kamerada
Kazada 1 ağır 2 kişi yaralandı
MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin karıştığı trafik kazasında, 1'i ağır iki kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile İbni Sina Caddesinin birleşimi olan Kula İtfaiye Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde hareket halindeki Yasin Y.'nin kullandığı 45 RA 2993 plakalı motosiklet İbni Sina Caddesinden İtfaiye amirliğine doğru seyir halinde olan Şaban G. idaresindeki 22 ND 458 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Yasin Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şakir Furkan Y motosikletten savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kazada yaralanan 2 gence ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine sevk etti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Y., ambulansla Salihli Devlet Hastanesine sevk edild. Diğer yaralı Şakir Furkan Y.'nin ise Kula Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Motosikletle kamyonet çarpıştı... Kaza anı kamerada
Kaynak: İHA
Motosiklet , Kula , Yerel

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