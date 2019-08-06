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Motosikletle kapkaç kamerada

ADANA'da, motosikletle giderken, yolda yürüyen S.E.'nin (46) içinde 1500 lira olan çantasını kapkaç yoluyla çalan Veysel K. (24), gözaltına alındı.

06.08.2019 10:19 Motosikletle kapkaç kamerada
ADANA'da, motosikletle giderken, yolda yürüyen S.E.'nin (46) içinde 1500 lira olan çantasını kapkaç yoluyla çalan Veysel K. (24), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Veysel K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anlarının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla yolda yürüyen S.E.'nin yanına yaklaşan, motosiklet üzerindeki 2 kişi, kadının içinde 1500 lira olan çantasını kapkaç yoluyla çaldı. Olayın ardından şok yaşayan S.E.'yi, yanındaki eşi sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, motosiklet üzerindeki ikiliden Veysel K.'yi gözaltına aldı. Veysel K.'nin, Saydam Caddesi'nde yürüyen H.G. adlı kadının da cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, motosikleti kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık anlarının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.


Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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