04.07.2019 08:54
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Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler

Adana'da yolda yürüyen bir kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki kapkaççı, kadını yerlerde sürükledi. Yakalanan zanlıların, "Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık" demesi dikkat çekti.

Adana'da yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, "Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık" demesi dikkat çekti.

Olay, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.40 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Jale D. Ö. (46) isimli kadının çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADINI YOLDA SÜRÜKLEDİ

Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.'nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü. Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

250 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y. (32) ile Furkan A. (19) olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı.

"ADRENALİN OLSUN DİYE YAPTIK"

Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.'nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, "Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı.

Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan Adrenalin olsun diye yaptık dediler Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan Adrenalin olsun diye yaptık dediler
Kaynak: İHA
Polis, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
ADINI YAZ Y: Çalışan insanda adrenalin olmaz. . iyi insandada başkalarına adrenalin olsun diye zarar vermez. çok yazık insanların insanlara zarar vermesi çok üzücü. . . .
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ADANA EMNİYET: Adrenalin olsun diye gerekeni yaptık . merk etmeyin.
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ADANALIYIK: adrenalin olsun diye dövmek mi lazım şimdi bilemedim
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