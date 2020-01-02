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Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı (2)

SEFA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Akseki ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Sefa Pantır için Akseki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

02.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:13 Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı (2)

SEFA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

'nın ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Sefa Pantır için Akseki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan Sefa Pantır'ın cenaze törenine Akseki Kaymakamı Volkan Hülür'ün yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, Sefa Pantır'ın arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede yakınları Sefa'nın tabutu başında gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazın ardından Sefa Pantır'ın cenazesi toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SEFA DEĞİL

Öte yandan, Sefa Pantır'ın motosikletin sürücüsü olmadığı, yaralanan arkadaşı Mustafa Kızılkaya'nın motosikleti kullanan kişi olduğu belirtildi. Mustafa Kızılkaya'nın sağlık durumunun da iyiye gittiği bildirildi.



Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: DHA

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