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Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada

100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı.

10.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:50Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
D -100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler Cuma günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu mevkiinde kaydedildi. Avcılar yönüne giden bir motosikletli, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. üzerinde yaptığı ilginç hareketleriyle dikkat çeken sürücü zaman zaman da makas attı. Makas sırasında bir eliyle motosikletin gidonunu tutarken, diğer elini ritme uyarak salladı. Dinlediği müzikle dans eden motosiklet sürücüsü, direksiyonu bırakarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.


- İstanbul

D-100 Karayolu, Motosiklet, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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